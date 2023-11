Inter quer carimbar faixa do Fluminense em busca de vaga na Copa Sul-Americana

publicidade

O Inter recebe o Fluminense para tentar se livrar de vez do rebaixamento e conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana. Com começo marcado para as 19h, o Fluminense deve entrar em campo com grande parte do time que derrotou o Boca Juniors na final, com a exceção dos veteranos Cano, Marcelo e Felipe Melo. Mesmo assim, destaques como John Kennedy, Keno e P.H. Ganso estão em Porto Alegre.

De forma praticamente uníssona, todos aqueles que foram ao Beira-Rio na noite de 4 de outubro ou que viram aquele jogo pela televisão garantem que, por justiça, o Inter deveria vencer o Fluminense e disputar a final da Libertadores. Mas perdeu por 2 a 1, sofrendo dois gols em poucos minutos, e ficou de fora da decisão, que aconteceu no sábado passado, contra o Boca Juniors. Pois os desígnios do destino colocaram diante do time de Eduardo Coudet uma chance única de provar que a opinião aquela estava correta e, de quebra, carimbar a faixa de campeão do time carioca. Afinal, hoje tem Inter x Fluminense no Beira-Rio.

Obviamente, o confronto desta vez vale muito menos, quase nada. Além de servir para elevar a moral colorada, uma vitória sobre o Fluminense também entregaria ao time de Coudet os pontos que o livrariam em definitivo e matematicamente de um risco de queda para a Série B, que já foi amortizado com a vitória sobre o Cruzeiro, domingo passado, no Mineirão. Também elevaria o time na tabela do Brasileirão, deixando-o mais próximo de garantir uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.

Para o Fluminense, a partida é ainda menos importante. Como ganhou o título vencendo o Boca no sábado passado, já tem um lugar na próxima Libertadores. E, como está completamente alijado da disputa do título e já sem risco de queda, os três pontos em jogo não farão falta.

No Inter, a principal dúvida está na lateral-esquerda. Como Renê segue recuperando-se de uma lesão muscular, a vaga segue em aberto e, nos últimos dias, ganhou novos concorrentes. Além de Dalbert, que jogou contra o Cruzeiro, Eduardo Coudet poderá escalar Nico Henrnandéz, recuperado de um problema no joelho, e Thauan Lara, que estava com a Seleção Brasileira na conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Chile.

Brasileirão 2023 - 33ª rodada

Inter

Rochet, Bustos, Vitão, Mercado, N. Hernández, Johnny, Mauricio, Aránguiz, Wanderson, Alan Patrick, Valencia.

Técnico: Eduardo Coudet.

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon, Diogo Barbosa, André, Martinelli, P.H. Ganso, Jhon Arias, John Kennedy, Keno

Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Caio Max Vieira (RN);

Data e hora: Quarta-feira, 8 de novembro, 19h;

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS).