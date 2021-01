Inter quer manter boa sequência antes de confronto com líder São Paulo

publicidade

Com a manutenção do técnico Abel Braga até o final do Brasileirão, o foco do Inter está em garantir uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. No entanto, uma boa sequência de resultados colorados e tropeços do líder São Paulo podem aproximar as equipes antes do confronto direto no estádio Morumbi, no dia 20 de janeiro.

Vindo de três vitórias consecutivas, o Colorado visita o Ceará, na próxima quinta-feira, às 19h15min, de olho na manutenção no G4. No domingo, a equipe recebe o Goiás e no outro final de semana, o Fortaleza, equipes que estão atrás na tabela de classificação. Atualmente, a diferença do Inter para o líder São Paulo é de 9 pontos. Nas próximas rodadas, o Tricolor paulista encara o Bragantino, o Santos e o Athletico Paranaense.

Visando esta reta final do Brasileirão, o Inter treinou neste domingo pela manhã no CT Parque Gigante após as folgas para as festas de fim de ano. No sábado, a equipe já havia retomado os trabalhos.

Sob o comando de Abel, os jogadores realizaram exercícios físicos, depois um trabalho técnico em campo reduzido, fechando a manhã dominical com um treino tático.

Veja Também