Inter quer tirar Grêmio da zona de conforto para voltar a vencer Gre-Nais

O Inter vive um retrospecto incômodo nos confrontos diretos com o Grêmio: são 11 Gre-Nais sem vencer e mais de dois anos e quatro meses sem superar o tradicional adversário. Para seguir embalado como líder do Brasileirão após golear o São Paulo e encerrar a série negativa, o técnico Abel Braga acredita ter a fórmula para voltar a vencer clássicos.

“Não estava aqui, mas assisti a praticamente todos. O que eu senti é um Inter intranquilo em querer mudar essa situação e o adversário se sentindo cômodo. Não pode acontecer em um clássico que mexe com a cidade e com todo o Estado. O Gre-Nal é muito importante. Principalmente agora, depois da posição que assumimos (liderança do Brasileirão). Não podemos deixar o adversário na zona de conforto. Só assisti, mas deu para perceber claramente. Um lado muito tranquilo e consciente e o outro afoito. Você não pode ser afoito contra o Grêmio”, destacou Abel Braga.

Nos 11 Gre-Nais de invencibilidade do Grêmio, a equipe de Renato Portaluppi venceu seis e empatou cinco. A situação agora é diferente dos últimos clássicos, com o time Colorado vindo de uma série de sete partidas sem derrotas no Brasileirão e há nove considerando a vitória contra o Boca na Argentina. Mesmo com o excelente momento, Abel prega serenidade e foco.

“Não vamos tirar os pés do chão e ter ou sentir qualquer tipo de soberba. Temos que nos concentrar muito, pois essa vantagem que o Grêmio tem tido, é porque o adversário joga muito seguro e tranquilo. Já o Inter entra com a obrigação de ganhar e sai um pouco do equilíbrio. Vamos conversar muito, pois o lado anímico em um clássico importa muito”, declarou.

O Inter retorna de São Paulo no final da manhã desta quinta-feira para Porto Alegre e treina às 14h30min no Centro de Treinamentos do Parque Gigante. O jogo contra o Grêmio está marcado para domingo, às 16h, no Beira-Rio, e é válido pela 31ª rodada do Brasileirão. O Colorado é líder com 59 pontos. O Tricolor é o sexto com 51, mas com um jogo a menos.

