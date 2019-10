Inter realiza trabalho físico em Florianópolis

publicidade

Os jogadores do Inter que estiveram menos de 45 minutos em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Avaí realizaram na manhã desta sexta-feira um trabalho físico em Florianópolis. Além de uma corrida pela avenida beira-mar, os atletas realizaram exercícios de força em uma quadra de areia de vôlei. A delegação retorna a Porto Alegre no período da tarde e ganha folga até o sábado pela manhã.

Para o jogo contra o Vasco, no domingo, o técnico interino Ricardo Colbachini terá o retorno de Victor Cuesta, que cumpriu suspensão contra o Avaí. Bruno Fuchs e Roberto formaram a dupla contra os catarinenses e tiveram atuação destacada pelo treinador, que ainda fez questão de agradecer ao argentino pela presença em Santa Catarina.

“São atletas que estão há mais de oito anos, com um nível intelectual muito alto e preparados para este momento. Temos ótimos zagueiros no grupo, mas tivemos desfalques por lesões ou suspensões, como é o caso de Victor Cuesta, que estava no vestiário e apoiou o grupo. O Bruno é muito inteligente e tem uma qualidade muito grande no passe. O Roberto é um jogador firme, com boa saída, velocidade e agressivo. Eles nos passam muita segurança”, afirmou Colbachini.

Grupo colorado realiza trabalho na areia. À tarde, delegação retorna para Porto Alegre. #VamoInter pic.twitter.com/yA2kIOFdp9 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 18, 2019

Rodrigo Lindoso, com dores na coxa, Nonato, com um problema no púbis, e Rafael Sobis, com um problema muscular na coxa esquerda, serão reavaliados para saber se terão condições de jogo contra o Vasco. O confronto está marcado para domingo, às 16h, no estádio Beira-Rio.

Bom dia, torcida colorada! Manhã de trabalho físico aqui em Florianópolis para os atletas que não iniciaram o duelo de ontem. #VamoInter pic.twitter.com/2uMOFKSuBH — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 18, 2019

Após 26 rodadas, o Colorado é o sexto colocado com 42 pontos, a dois do Corinthians, quarto colocado. O Vasco da Gama é o 11º com 34 pontos e vem de três vitórias nos últimos cinco jogos.