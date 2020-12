Inter realiza treino físico e com bola nesta terça-feira

publicidade

O Inter realizou na manhã desta terça-feira o segundo treino antes de enfrentar o Palmeiras, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como tem a semana sem compromissos até o sábado à noite, o trabalho foi dividido em dois: físico e com bola.

Na primeira parte, o preparador físico Cristiano Nunes exigiu bastante do grupo, mesmo sob calor e sol forte em Porto Alegre. Um circuito foi montado em um dos gramados do Centro de Treinamentos do Parque Gigante onde os profissionais tinham que realizar os exercícios com força e intensidade.

Na sequência, Abel Braga assumiu o comando da atividade e realizou um trabalho com bola com os jogadores. O volante Praxades, considerado titular pelo técnico, e o meia Maurício servem a seleção sub-20 em um torneio amistoso na Granja Comary. Ambos devem se reapresentar na sexta-feira, após o último compromisso da equipe da Confederação Brasileira de Futebol.

No sábado, os comandados de André Jardine venceram a Bolívia, por 2 a 0. Maurício iniciou como titular e deu a assistência para o primeiro gol. Praxedes entrou no decorrer da partida. Nesta terça-feira, a seleção enfrenta o Peru às 16h e, encerra o torneio, na sexta-feira, diante do Chile, às 9h.

Para o jogo contra o Palmeiras, o treinador não poderá contar com Rodinei, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Entretanto, terá o retorno de Musto.

O Inter volta aos treinos na quarta-feira 10h. Na quinta e na sexta-feira, a atividade será às 16h30min. O jogo contra o Palmeiras está marcado para sábado, às 21h, no estádio Beira-Rio.