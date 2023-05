Inter recebe Athletico-PR para retomar o caminho das vitórias

publicidade

O Inter não venceu o Nacional, pela Libertadores, e perdeu para o São Paulo, pelo Brasileirão. Não há gordura, nem trégua. Neste momento da temporada, o time colorado precisa de resultados imediatos para afastar os primeiros indícios de uma crise e, por isso, impelido pela realidade, usará todos os titulares em condições de estar em campo na partida contra o Athletico Paranaense, às 19h, no Beira-Rio. Ou seja, o projeto de "poupar" alguns jogadores, reservando-os para os próximos compromissos, foi abortado.

Brasileirão 2023: confira Inter x Athlético-PR em tempo real

O problema é que Mano Menezes ainda não sabe com quais jogadores poderá contar. Na terça-feira à tarde, ele fez um treino com os portões do CT Parque Gigante fechados. Em tese, o trabalho serviu para observar o estado físico das principais peças da sua equipe e também para testar possíveis mudanças que pode fazer no time. Ou seja, mesmo que o técnico evite poupar jogadores, deverá mandar para campo uma formação diferente.

Após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no domingo, Mano deixou claro que já estudava alterações na forma de o Inter jogar. Não fez questão de esconder que, neste momento, talvez seja mais proveitoso para o clube atuar com uma formação mais cautelosa. Não deu pistas de como faria isso, mas indicou que pode reforçar a marcação no meio-campo, mesmo que para isso seja preciso abrir mão de uma porção da criatividade.

Uma primeira possibilidade, e mais óbvia, é trocar um dos meias (Maurício, De Pena ou Alan Patrick) por mais um jogador de marcação. Baralhas, neste caso, aparece como principal alternativa, mas Matheus Dias também poderia ser uma opção. Outra possibilidade é trocar Luiz Adriano por Pedro Henrique ou até por Lucca, principalmente porque o jogo é no Beira-Rio e o atual titular não goza de grande prestígio entre os torcedores neste momento − ele marcou apenas um gol desde que foi recontratado, no final de fevereiro.

Na defesa, onde vários jogadores sofrem desgaste devido à sequência de jogos, também pode haver desfalques. Vitão e Renê, por exemplo, apresentaram cansaço no Morumbi. Ou seja, apesar da disposição de Mano Menezes de usar força máxima no Beira-Rio por precisar dos três pontos, tudo indica que o time que começa contra o Athletico Paranaense será diferente daquele que perdeu para o São Paulo, domingo passado.

Campeonato Brasileiro 2023 - 5ª rodada

Inter

Keiller (John); Igor Gomes, Rodrigo Moledo, Mercado e Thauan Lara; Gustavo Campanharo, Gabriel Baralhas, Carlos de Pena e Mauricio; Wanderson e Pedro Henrique (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

Athletico-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Christian; David Terans, Vitor Roque e Rômulo. Técnico: Paulo Turra.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ-FIFA)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-FIFA) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Data e hora: 10/05, quarta-feira, às 19h

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)