Inter reforça parte física para duelo da Sul-Americana

Em reta final de preparação para a Copa Sul-Americana, o Inter realizou o penúltimo treino no CT Parque Gigante nesta terça-feira, visando o confronto contra o Guaireña, no Estádio Defensores del Chaco, às 19h15min. Na primeira partida entre as duas equipes, no dia 14, no Beira-Rio, o placar ficou em 1 a 1.

Mano Menezes e comissão técnica iniciaram os trabalhos promovendo atividades físicas, que foram realizadas tanto na academia quanto no campo. Na sequência, o elenco realizou um treino tático.

O volante Rodrigo Dourado, que deixou a última atividade mais cedo, treinou normalmente. Alan Patrick, Taison, Estevão e Daniel ficaram na academia. O primeiro, apesar de ser a principal contratação do Inter para a temporada, não está inscrito na competição.

Desfalque de última hora, Rodrigo Moledo teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa e esquerda e pode ficar de fora por até um mês e meio. Além dele, Kaique Rocha também segue no departamento médico. Bruno Méndez e Gabriel Mercado podem ser a zaga titular, com Vitão correndo por fora.

Dono dos mesmos cinco pontos do rival, o Colorado é segundo colocado pelo critério de gols marcados. Assim, uma vitória fora de casa levaria à liderança da chave. Na última terça, em partida da terceira rodada, os comandados de Mano Menezes venceram o Independiente Medellín, na Colômbia, por 1 a 0. A preparação do elenco será finalizada na manhã desta quarta, horas antes do embarque para Assunção.

