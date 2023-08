Inter relaciona titulares, mas se prepara para encarar Flamengo com "misto quente"

publicidade

O técnico Eduardo Coudet relacionou todos os principais titulares, apesar da tendência do Inter jogar com um chamado "misto-quente", contra o Flamengo neste sábado. Como em outras ocasiões, o treinador poderá usar os grandes nomes, como Alan Patrick e Enner Valencia, conforme o andar do jogo e necessidade de resultado no Maracanã. São oito jogos sem vitória no Brasileirão, o que preocupa pela campanha irregular.

Por sinal, o próprio Coudet é ausência garantida, já que estará suspenso por expulsão. Lucho Gonzales, seu auxiliar, estará na casamata. Outra suspensão importante é a do goleiro Sérgio Rochet, que cederá o lugar a Keiller.

O último treino preparatóri do Inter foi uma atividade fechada que começou pouco após as 13h. Após a conversa definitiva com o técnico, seguiu para o embarque ao Rio de Janeiro.

O Colorado deve ir a campo com Keiller; Hugo Mallo, Igor Gomes, Nico Hernandez e De Pena (Thauan Lara); Gabriel, Matheus Dias, Bruno Henrique e Maurício; Pedro Henrique (Wanderson) e Luiz Adriano.

