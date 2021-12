Inter se aproxima de Medina, e Talleres já cogita outros técnicos

publicidade

A novela do Inter sobre a definição do novo técnico pode estar próxima de um desfecho nesta quinta-feira. De acordo com o jornalista argentino da Tyc Sports Germán Garcia Grova, o gerente de Mercado do Colorado, Deive Bandeira, deve chegar à Argentina para finalizar os últimos detalhes do contrato com Alexander Medina.

🚨#Inter 🇧🇷 decidido a llevarse a Alexander Medina.



👉🏾 Deive Bandeira, gerente de mercado, llegaría a 🇦🇷 para ultimar detalles.



📌Si no hay acuerdo, activarán a Eduardo Domínguez. pic.twitter.com/Huy930gxzo — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 23, 2021

Do outro lado, o Talleres, que fez duas propostas para manter Medina e sequer recebeu a resposta do treinador, já estaria pensando em outros nomes para comandar o time em 2022. Um dos profissionais cogitados pelo time argentino seria um velho conhecido do Grêmio. Trata-se de Jorge Almirón, técnico do Lanús na época da final da Libertadores de 2017.

🚨Jorge Almirón recibió un llamado de #Talleres.



👉🏾Mientras #Lanus espera la respuesta, el DT fue contactado por el equipo cordobés.



📎En las próximas 24hs Almirón responderá a la propuesta del granate pic.twitter.com/WSoTmhyIuZ — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 23, 2021

Almirón não seria o único. A lista ainda tem Gabriel Heinze, Luís Zubeldía, que atualmente dirige o Lanús, Paulo Pezzolano, do Liverpool - URU, e Matías Almeyda, que fez carreira como zagueiro da seleção da Argentina e hoje comanda o San José Earthquakes, dos Estados Unidos.

O Inter trata Medina como prioridade para assumir o cargo de técnico. Desde a saída de Diego Aguirre, o clube trabalha para poder anunciar o nome do novo treinador. Uma alternativa seria Eduardo Domínguez, que recentemente deixou o Colón, de Santa Fé. A expectativa, porém, é de fechar o quanto antes com o uruguaio para aí sim poder acelerar as contratações.