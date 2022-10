Inter se aproxima de vice-campeonato e mira premiação milionária do Brasileirão

publicidade

Ciente de que só um "milagre" tira o título do Palmeiras, o Inter está próximo de uma importante meta na temporada: o vice-campeonato do Brasileirão. Caso se confirme, o Colorado vai receber R$ 42,7 milhões pela posição, um dinheiro importante para o planejamento do próximo ano, que terá Libertadores e Copa do Brasil.

Para confirmar a segunda colocação, a equipe de Mano Menezes, que soma 64 pontos, depende somente de si. Matematicamente, o vice é garantido se o Colorado alcançar 74 pontos. O Flamengo, que tem 64, e Fluminense, com 58, são os perseguintes mais próximos.

Os adversários na reta final serão América Mineiro, Athletico-PR, São Paulo e Palmeiras. O Verdão pode ser campeão já nesta quarta-feira, caso vença o Fortaleza em casa. São dez pontos de vantagem para o time colorado.

