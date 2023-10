Inter se mantém a dois pontos do Z4, mas vê Corinthians igualar pontuação

publicidade

A distância para o Z4 se manteve em dois pontos, mas o fim da rodada 27 do Brasileirão acirrou para o Inter a luta no fundo da tabela. O Colorado agora tem seis adversários separados nesses dois pontos até o Santos, o 17º colocado.

O Vasco já havia vencido o Fortaleza na quarta-feira, subindo a 30 pontos como 16º. O empate do Corinthians com o Fluminense, fora de casa, fez o clube paulista empatar com o Colorado em 32 pontos.

A briga direta entre os dois gigantes do futebol nacional poderia já estar a favor do Timão. Mas a equipe de Mano Menezes cedeu a igualdade após chegar a abrir 3 a 1.

Dois jogos do complemento ajudaram o Inter, no entanto. O Flamengo venceu o Cruzeiro, em pleno Mineirão por 2 a 0. Com isso, a equipe mineira se manteve com 31 pontos em 15º.

Na Vila Belmiro, o Santos foi atropelado pelo Red Bull Bragantino. Com a derrota por 3 a 1, o Peixe estacionou nos 30 pontos e freou a perseguição recente que tinha três vitórias consecutivas.