Inter se solidariza com jogadores vítimas de acidente em MG

O Inter, por meio das redes sociais, prestou solidariedade aos amigos e familiares dos jogadores do Esporte Clube Vila Maria Helena que morreram nesta segunda-feira em um acidente de ônibus na BR 116, altura do km 792, em Além Paraíba, a 380 km de Belo Horizonte (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, há até o momento quatro mortos confirmados, dente eles três adolescentes.

O Clube do Povo se solidariza com a dor dos amigos e familiares das vítimas do trágico acidente sofrido pelo ônibus do Esporte Clube Vila Maria Helena. Desejamos força a todos. 🖤 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 30, 2023

No momento do acidente, 33 pessoas estavam no ônibus; entre elas, o motorista, quatro adultos da comissão técnica e 28 adolescentes do time. Ainda segundo os militares, o veículo atingiu a mureta da ponte e caiu próximo a um riacho, onde ficou de cabeça para baixo.

Os bombeiros de Além Paraíba, com apoio de bombeiros de Juiz de Fora, Cataguases e também de Leopoldina, estão ainda no local para realizar o atendimento da ocorrência. No momento, o trânsito está interditado em ambos os lados da via.