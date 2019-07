Inter segue na busca por dois reforços

publicidade

* Com informações do repórter Cristiano Silva

O dia foi agitado para o Inter também fora de campo. O departamento de futebol Colorado busca a contratação de pelo menos mais dois nomes: um lateral esquerdo e um meia atacante. A informação é do repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba.

Pelo lado esquerdo, o Inter busca uma reposição após a saída de Iago. Uendel inicia o semestre como titular, mas ainda há indefinição quanto ao reserva imediato.

Zeca chegou a realizar alguns trabalhos na função durante o período de intertemporada, mas o jogador será o lateral titular pelo lado direito.

Já a outra peça buscada pela direção é no setor ofensivo. O Inter procura um jogador para a função de meia-atacante.

Não há definições de nomes, e nomes como Aránguiz e Taison já foram descartados mais de uma vez pela direção colorada, por conta da dificuldade financeira do negócio.

O nome do atacante Romero, do Corinthians, que já havia sido citado em outra oportunidade, voltou à pauta. A direção colorada adotou a cautela no discurso e também afirma que negociação é complicada.