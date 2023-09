Inter: sem jogar desde maio de 2022, Dalbert diz que está apto para estrear no clube

publicidade

Sem jogar desde maio do ano passado, o lateral-esquerdo recém contrado pelo Inter, e apresentado nesta quinta-feira no CT Parque Gigante, Dalbert garante que está recuperado da lesão que o tirou dos gramados, e pronto para entrar em campo. "Me sinto muito bem fisicamente e estou recuperado 100% da lesão", garantiu o atleta ao ser perguntado quando poderia estar à disposição do técnico Eduardo Coudet.

A última atuação de Dalbert foi no dia 22 de maio de 2022, quando jogava pelo Cagliari, na Itália. Dois meses depois, em julho, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e desde então está sem jogar bola.

O jogador lembrou ainda que já está apto a jogar desde março deste ano, mas que não entrou em campo por outros motivos. "Eu sempre trabalhei fisicamente e estou pronto se o treinador precisar de mim", pontuou ele que viu no Inter a chance de voltar a apresentar o bom futebol desempenhado em equipes como o Fiorentina e Nice, quando se destacou jogando na Europa. "Estou muito feliz aqui e vou dar o máximo para recuperar aquilo que eu já fiz. Com toda essa estrutura e o apoio extra-campo eu vou voltar a ser o Dalber que sempre fui", afirmou.

Apesar de ser caracterizado como um lateral ofensivo, Dalbert disse poder colaborar em outras posições. "Eu já joguei como zagueiro, como meia esquerda, vai depender do que o treinador", ressaltou ele que disse que o futebol italiano o ajudou na questão defensiva.

Com contrato de produtividade assinado até o fim do ano, com possibilidade de prorrogação até 2024, ele admitiu sondagens de outros clubes, mas disse que o projeto apresentado pelo Inter o fez escolher Porto Alegre para voltar ao futebol brasileiro depois de 10 anos. "O projeto oferecido, jogar a Libertadores, me motivou vir para cá. Pesou."

