Inter sofre dois gols de pênalti e perde para os reservas do América-MG na Copa do Brasil

Com muita bronca contra a arbitragem e um final de jogo eletrizante, o Inter acabou derrotado pelo time alternativo do América Mineiro, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, na Arena Independência, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com um a menos por boa parte do 2° tempo, Colorado sofreu dois gols de pênalti nos minutos finais e precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença no duelo de volta, no Beira-Rio, às 21h30min, no dia 31 de maio.

Aos 18 minutos da segunda etapa, o meia Mauricio marcou o gol. No entanto, o árbitro foi chamado ao VAR para analisar o começo do lance. O meia Alan Patrick havia dado um tapa no rosto do adversário e o tento foi anulado. Além disso, o jogador colorado, que já tinha um cartão amarelo, acabou expulso. Aí, veio o primeiro conflito do Inter com os árbitros.

Por fim, aos 45, o volante Lucas Kal caiu na área em lance com o meia De Pena. Bruno Arleu de Araujo assinalou o pênalti que Aloisio cobrou com maestria. Aos 56 minutos, Aloisio foi derrubado na área. O árbitro marcou mais uma penalidade, Bustos foi expulso e Aloisio fez o segundo.

Pressionado, com quatro derrotas seguidas, oito gols sofridos e nenhum marcado, o Inter retoma o foco para o Campeonato Brasileiro e o clássico Gre-Nal, domingo, às 18h30min, na Arena.

Sonolento

Diante de um América com escalação alternativa, o Inter repetiu um roteiro conhecido do torcedor. Em crise no Brasileirão, Mancini optou por diversos reservas. Com bons minutos iniciais, o Colorado se aproveitou do absoluto desentrosamento do rival e quase abriu o placar. Alan Patrick, de cabeça, e Wanderson, em chutaço aos 10. Nos dois lances, o goleiro Mateus Pasinato fez lindas defesas.

A estratégia dos donos da casa era aguardar o time de Mano e explorar os contragolpes. O jogo foi sonolento na maior parte do tempo, com o Inter trocando passes e o Coelho observando.

A melhor chance do América veio aos 37 minutos. Em bola levantada na área, Matheus aproveitou falha de Thauan Lara e tocou para o meio. O volante Breno se esticou, mas não conseguiu tocar para o gol vazio de dentro da pequena área. De resto, muita fibra e entrega e pouca inspiração ofensiva de lado a lado.

VAR protagonista

Apesar de um primeiro tempo abaixo da crítica, os times voltaram sem mudanças. A chance inicial da segunda etapa foi do América. Felipe Azevedo entrou pelo meio da área e tocou de cabeça por cima do gol.

Mano promoveu trocas aos 10 minutos. De Pena e Nico Hernández entraram nos lugares de Thauan Lara e Baralhas. O Inter assustou novamente com Wanderson. Em lance individual, ele recuperou e partiu em velocidade para chutar na rede pelo lado de fora. Aos 18 minutos, uma sequência impressionante de "azar". O Inter chegou ao gol com Maurício em bela trama coletiva. Porém, no VAR, o árbitro flagrou falta de Alan Patrick na origem do lance. O camisa 10 deu um tapa na cara de Lucas Kal e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso aos 18.

Pedro Henrique foi o escolhido de Mano para o lugar de Wanderson. Mancini também respondeu com trocas e foi colocando os "titulares" no jogo. Aloísio entrou para dar maior mobilidade ao ataque. Benitez e Alê para explorar o meio. O Coelho passou a ter mais a posse diante da vantagem numérica. Quando tudo parecia rumar para um 0 a 0, Lucas Kal caiu na área em lance com De Pena e o árbitro marcou o pênalti. Os jogadores do Inter protestaram, Mano protestou, mas o árbitro manteve a decisão. Aloísio bateu e garantiu o 1 a 0 aos 45 minutos do segundo tempo.

Com intermináveis 13 minutos de acréscimos, o América teve outro pênalti. Em boa trama, Aloísio saiu cara a cara com Keiller e foi derrubado por Bustos. O árbitro foi ao VAR, mas para expulsar Bustos. Na cobrança, Aloisio converteu e garantiu o prejuízo grande.

Copa do Brasil - Ida das oitavas de final

América-MG 2

Mateus Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Wanderson (Ricardo) e Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno (Benitez) e Emmanuel Martínez (Ale); Everaldo, Renato Marques (Aloisio) e Mateus Gonçalves (Felipe Azevedo). Técnico: Vagner Mancini.

Inter 0

Keiller; Bustos, Moledo, Mercado e Thauan Lara (Nico); Gustavo Campanharo (Johnny), Baralhas (De Pena), Mauricio (Jean Dias) e Alan Patrick; Wanderson (Pedro Henrique) e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Gols: Aloisio (45min/2°T e 61min/2°T)

Cartões amarelos: Mano Menezes, Pedro Henrique, Campanharo, Mercado, e Thauan Lara (Inter) Martínez, Everaldo e Welligton Paulista (América)

Cartões vermelhos: Alan Patrick e Bustos (Inter)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ-FIFA)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-FIFA) e Michael Correia (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-FIFA)

Data e hora: 17/05, quarta-feira, às 21h30min

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)