Inter sofre para vencer o CSA e estreia com vaias na Copa do Brasil

O Inter largou em vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira, o Colorado sofreu, mas estreou com vitória de virada sobre o CSA por 2 a 1, no Beira-Rio. Os dois gols foram marcados por Alan Patrick, que fez a diferença em um jogo ruim da equipe vermelha, que ainda deixou o campo sob vaias. Gabriel Taliari chegou a abrir o placar para os alagoanos.

Como vem acontecendo na atual temporada, os comandados de Mano Menezes encontraram dificuldades mais uma vez. O Inter não apresentou um bom futebol e precisou da qualidade de Alan Patrick, o melhor jogador em 2023, para conseguir uma vantagem mínima. No final, Keiller ainda salvou os gaúchos de levarem o empate em defesa sensacional.

Inter e CSA voltam a se enfrentar no dia 27 de abril, às 20h, no Rei Pelé, em Maceió. Os gaúchos jogam pelo empate para avançar. Já os alagoanos precisam vencer por dois gols de diferença. Vitória por um gol do Azulão leva a decisão para os pênaltis. No sábado, o Colorado estreia no Brasileirão, contra o Fortaleza, às 18h30min, na Arena Castelão.

Início com emoção

O jogo no Beira-Rio parecia promissor para o Inter. Na primeira chegada, aos 4, Baralhas sofreu falta dentro da área. No campo, o árbitro não marcou nada. Porém, o VAR chamou Yuri Elino, que foi ver o lance no monitor e assinalou a penalidade. Aos 6 minutos a torcida já sofria sua primeira frustração. Pedro Henrique cobrou no canto direito, à meia altura, e Dalberson voou e espalmou.

Para piorar a vida colorada, aos 9, o CSA, no primeiro ataque, abriu o placar. Após cruzamento da esquerda, Gabriel Taliari girou e finalizou no canto direito de Keiller, 0 a 1. Com o gol sofrido, as vaias tomaram conta no Beira-Rio. A torcida não poupou ninguém.

Aos 16, Wanderson fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. Antes da bola chegar em Luiz Adriano, o goleiro Dalberson caiu e ficou com ela. O empate colorado aconteceu aos 23 minutos, no primeiro brilho de Alan Patrick. Em boa troca de passes, De Pena recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para o meia desviar para o gol, 1 a 1.

O gol de empate animou o Colorado para buscar a virada. Aos 31, De Pena recebeu pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para Luiz Adriano. Como último recurso, o camisa 9 tentou de letra, mas a bola saiu para fora. Cinco minutos depois, após erro na saída de bola dos alagoanos, Pedro Henrique recebeu de Alan Patrick e avançou em velocidade. Na entrada da área, o camisa 28 finalizou mal de perna esquerda, e a bola ficou para a defesa tranquila de Dalberson.

Os minutos finais reservaram duas boas chances, uma para cada lado. Aos 48, na segunda chegada perigosa ao ataque, o CSA quase voltou à frente. Rhuan recebeu pela esquerda e soltou a bomba. Keiller voou no canto esquerdo e salvou o Inter. Quatro minutos depois, o Colorado respondeu. Alan Patrick deu belo passe para Wanderson às costas da zaga. Porém, o arqueiro visitante saiu bem do gol e abafou o chute do camisa 11.

Alan Patrick dependência

Em busca da virada, o Inter voltou para a etapa final com uma mudança. Thauan Lara entrou no lugar de Gabriel Baralhas. Logo no primeiro minuto, em boa jogada pela esquerda, Thauan cruzou rasteiro e Luiz Adriano, sozinho na pequena área, finalizou para fora. Chance inacreditável perdida.

Mas o princípio de vaias foi abafado aos 5 minutos, quando o Colorado virou a partida. Pedro Henrique puxou contragolpe e cruzou da direita. A zaga do CSA cortou mal e a bola sobrou na entrada da área para Alan Patrick. O camisa 10 finalizou de esquerda e acertou o canto direito do goleiro, o 2 a 1 foi quase um desabafo nas cadeiras do Beira-Rio.

Melhor no jogo, os donos da casa quase marcaram o terceiro gol aos 9. Alan Patrick achou Matheus Dias na entrada da área. O camisa 41 finalizou forte no ângulo direito de Dalberson, que voou e espalmou. A resposta do CSA veio quatro minutos depois. Após cobrança de esquerda, Keiller caçou borboleta e Moisés Ribeiro desviou de cabeça na trave direita.

Aos 30, o Inter teve a chance de aumentar a vantagem. Alemão ganhou da zaga e rolou para Carlos de Pena dentro da área. O camisa 14 finalizou de direita para grande defesa de Dalberson. Na sobra, Thauan Lara soltou a bomba de fora da área e a bola desviou na trave esquerda da meta alagoana.

Aos 39, Keiller fez uma defesa monumental. Após cruzamento da esquerda, Ednei apareceu sozinho na pequena área para desviar de cabeça para o chão. O goleiro colorado voou no canto esquerdo e salvou o Inter. Aos 51, Iago Teles fez boa jogada pela meia esquerda, arrumou para a perna direita e soltou a bomba. A bola passou perto da trave esquerda do goleiro colorado.

Aos 54, o árbitro Yuri Elino apitou o final da partida. Mesmo com a vitória, o time colorado deixou o Beira-Rio vaiado pelos mais de 19 mil torcedores presentes. No confronto de volta, em Alagoas, joga pelo empate para avançar às oitavas de final.

Copa do Brasil 2023 - Terceira fase

Inter 2

Keiller; Matheus Dias (Johnny), Vitão, Mercado e Renê; Baralhas (Thauan Lara), Carlos De Pena e Alan Patrick (Lucca); Pedro Henrique (Lucas Ramos), Wanderson e Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

CSA 1

Dalberson; Cedric, Ednei, Rafael Forster e Rhuan; Bruno Matias, Moisés Ribeiro (Almir Luan) e Tomas Bastos (Yago Henrique); Robinho (Iago Teles) e Gabriel Taliari (Jô) . Técnico: Vinicíus Bergantin.

Gols: Alan Patrick, aos 23 minutos do primeiro tempo e aos 5 minutos do segundo tempo (I); Gabriel Taliari, aos 9 minutos do primeiro tempo (C)

Cartões amarelos: Mercado, Vitão, Baralhas, De Pena e Lucca (I); Rafael Forster, Thiaguinho, Arnaldo e Gabriel Taliari (C)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Michael Correia (RJ)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Data e hora: 11/04, terça-feira, às 20h

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)