Inter suporta pressão e segura empate com Santos na Vila Belmiro

Com direito a um gol relâmpago de Luiz Adriano e pressão santista no fim, o Inter segurou o empate com o Santos por 1 a 1, na noite deste sábado, na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Brasileirão. O resultado mantém o Colorado estacionado na 13ª colocação, com onze pontos, mas impede o Peixe, com doze, de se distanciar.

O time de Mano Menezes largou na frente com menos de dois minutos com o camisa 9. O lance precisou do auxílio do VAR para ser validado. No campo, o assistente marcou impedimento equivocadamente. Os donos da casa empataram na sequência, aos 11, em cobrança de falta do meia Lucas Lima. Na segunda etapa, o Santos buscou o ataque, criou lances de perigo e obrigou Keiller a intervenções importantes.

O foco colorado agora é a Copa Libertadores. Líder no Grupo B, o Inter enfrenta o Nacional, no Gran Parque Central, na quarta-feira, às 19h.

Frenético

O Inter precisou de 1 minuto e 43 segundos para dar sinais de que a eliminação na Copa do Brasil tinha se tornado página virada. No primeiro ataque do jogo, o volante Rômulo ajeitou e encontrou o atacante Luiz Adriano livre, na pequena área, de frente para o goleiro João Paulo. O camisa 9 só deslocou e colocou no fundo das redes. No campo, o assistente marcou o impedimento. Felizmente, o VAR fez a correção. A condição era absolutamente legal.

Atrás no placar, o Santos se soltou e empatou rapidamente. Aos 11 minutos, a Lei do Ex apareceu. O meia Lucas Lima, revelado pelo Inter, cobrou falta forte e venceu Keiller. Chute foi no canto do goleiro, mas a falta era de pouco distância e frontal. Diante do começo agitado e do dinamismo do duelo, o time de Mano ia se portando bem no campo. Com mais posse, o Inter quase saltou na frente do placar outra vez com Luiz Adriano. Ele bateu tirando tinta da trave de João Paulo.

A chance de ouro esteve nos pés de Alan Patrick. O meia aproveitou falha bisonha da zaga santista e ficou com a bola. Cara a cara com João Paulo, ele bateu fraco e rasteiro aos 30 minutos. Na reta final do primeiro tempo, o Peixe começou a levar perigo. Keiller evitou gol de Mendoza em rápido ataque santista. Na esquina da área, ele fechou o ângulo do rival e colocou para escanteio. Aos 49 minutos, quase a virada. Cobrando falta, pela esquerda, Soteldo bateu colocado e o arqueiro colorado foi buscar para garantir a igualdade até o intervalo.

Pressão santista

O Inter voltou do vestiário sem mudanças. Odair mudou na frente. Mezenga ganhou a vaga de Deivid. O susto inicial foi de Lucas Lima. Mais uma vez cobrando falta, por pouco ele não marcou seu segundo tento no jogo. Mano fez sua primeira alteração aos 12 minutos: De Pena perdeu lugar para Jean Dias. Os donos da casa deram as notas e o Colorado recuou para buscar um contra-ataque.

A equipe de Odair assustou aos 20. Da pequena área, o volante Dodi bateu para fora. Para dar mais energia, Mano voltou a utilizar o banco. Lucca e Thauan Lara entraram nos lugares de Wanderson e Luiz Adriano. O ritmo do combate reduziu com o avançar do relógio.

Por falta de fôlego da parte colorada e de qualidade do lado santista. Soteldo, em cobrança de falta, e Inocêncio de fora da área, assustaram. O Santos foi todo pressão nos acréscimos. Entretanto, o perigo veio em volume de jogo e não em chances claras. Com cruzamentos na área, a defesa colorada levou a melhor e segurou o ponto do Inter aos gritos de "Acabou, acabou e acabou" de Mano.

Brasileirão - 9ª rodada

Santos 1

João Paulo; Nathan (Lucas Pires), Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio; Alison (Rodrigo Fernández), Dodi (Daniel Ruiz) e Lucas Lima; Mendonza (Ângelo), Deivid Washington (Mezenga) e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

Inter 1

Keiller; Bustos, Vitão (Igor Gomes), Nico Hernández e Renê; Romulo, Johnny (Matheus Dias), De Pena (Jean Dias), Alan Patrick e Wanderson (Thauan Lara); Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

Gols: Luiz Adriano (02min/1°T) Lucas Lima (11min/1°T).

Cartões amarelos: Johnny, Nico Hernández, Jean Dias e Alan Patrick (Inter) Joaquim e Rodrigo Fernández (Santos)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Marcyano da Silva Vicente (MG).

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA-RJ).

Data e hora: 03 de junho de 2023, sábado, às 21h.

Local: Vila Belmiro, Santos (SP).