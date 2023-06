Inter tem chance de crescer no Brasileirão antes de jogo decisivo pela Libertadores

publicidade

Mano Menezes e os demais integrantes da comissão técnica estão finalizando a preparação do Inter para a retomada do calendário após a parada para a data Fifa. Nesta quarta-feira, a delegação colorada embarca para a capital paranaense, onde o Inter enfrenta o Coritiba, na quinta, às 20h, no estádio Couto Pereira. Depois, no domingo, o time pega o América-MG, também fora de casa, e, na quarta-feira, volta ao Beira-Rio para a partida decisiva contra o Independiente Medellín, que definirá ou não a passagem do time para as oitavas da Libertadores. Com esses dois jogos, o Colorado terá a chance de crescer na tabela do Campeonato Brasileiro.

“Trabalhamos bem nesses dias (durante a parada). Vamos ter um jogo difícil contra o Coritiba, mas acredito que a equipe está bem preparada. O Mano trabalhou bem com o time. Espero que a gente possa fazer um grande jogo para conquistar os três pontos, mesmo que o jogo seja fora de casa”, afirmou o lateral Renê, ontem à tarde.

Mano não prepara surpresas. A base da equipe que começará contra o Coritiba deve ser a mesma que venceu o Vasco, na mais recente rodada do Campeonato Brasileiro, por 2 a 1. Ou seja, tudo indica que o Inter manterá o sistema com três atacantes.

