Inter tenta contratação do zagueiro Vitão, do Shakhtar

* Com informações do repórter Cristiano Silva

O Inter tem interesse em mais um reforço para o sistema defensivo ao longo da temporada. O Colorado trabalha para anunciar a contratação do zagueiro Vitão, de 22 anos, formado na base do Palmeiras e que estava no Shaktar Donetsk, da Ucrânia.

O Inter trabalha para ter o jogador por empréstimo até o fim do ano. Ele tem contrato com a equipe ucraniana até 2024. Na temporada 2021/2022, Vitão disputou 15 partidas com a camisa do Shaktar, entre Liga e Copa Ucraniana, além de cinco jogos pela Liga dos Campeões.

O jogador deixou o Palmeiras muito cedo, com apenas uma partida nos profissionais do alviverde. Na ocasiaõ da negociação, e setembro de 2019, o defensor tinha apenas 19 anos.

Assim como muitos brasileiros, Vitão também conviveu com os impactos da guerra na Ucrânia. Outros jogadores vindos do Shaktar estão sendo negociados com clubes brasileiros e europeus. Alan Patrick, atacante ex-Inter, também interessa.

O Inter estreia na Sul-Americana contra o 9 de Outubro, do Paraguai, na quarta-feira. A partida acontece em Assunção, às 21h30min.

