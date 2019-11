Inter tenta superar estatística neste domingo

publicidade

Não há muito tempo para recuperação. Após ser derrotado em Fortaleza, o Inter voltou a Porto Alegre na noite de sexta e já tem compromisso importante neste domingo, na tentativa de voltar ao G-6, quando enfrenta o Fluminense a partir das 16h, no Beira-Rio. O time tem sete rodadas para se livrar de um estigma: em todo este Campeonato Brasileiro, nunca pontuou em uma partida após estar perdendo. Ou seja, não virou nem empatou nenhum jogo.

Após duas derrotas seguidas, no Gre-Nal e contra o Ceará, há três jogos sem vencer, o Inter caiu para oitavo lugar. Ao todo, são 11 placares negativos na competição, na qual o time nunca mostrou poder de reação.

A escalação é incerta. Até agora, em seus quatro jogos, Zé Ricardo promoveu mudanças para todos eles. O técnico terá apenas um treino, na manhã deste sábado, para preparar a equipe, que segundo ele, vive um momento “sensível”. “Desde a perda da Copa do Brasil, o time sentiu bastante. Mas precisamos recuperar o emocional, mesmo sabendo que é difícil”, afirmou o treinador. “Precisamos levantar a cabeça e olhar para frente, porque o campeonato continua”, declarou.

Marcelo Lomba, Edenilson e Nico López, que foram desfalques na quinta por suspensão, estão de volta. Não necessariamente os três serão titulares. É grande a chance que Zé Ricardo teste novas alternativas.

“A nossa fase não é ruim, é péssima”, definiu o diretor executivo Rodrigo Caetano após o jogo contra o Ceará – o vice de futebol Roberto Melo não deu entrevista. “Uma sequência de resultados negativos, em um momento decisivo da competição. Pontos que ficam para trás devido à nossa performance”, admitiu.

Para atrair o apoio do torcedor, o clube fez promoção. Sócios de todas as modalidades terão acesso liberado nas áreas livres (superior e inferior) mediante um check-in especial. “Queria chamar o torcedor para todos fazermos força por um jogo melhor no domingo”, conclamou Zé Ricardo.

Já o Fluminense, que luta contra o rebaixamento, vem embalado após bater o São Paulo no Morumbi. “Vamos enfrentar o Internacional com o mental muito forte”, disse o técnico Marcão.