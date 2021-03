Inter terá ainda menos investimentos para temporada 2021

publicidade

evagar e silenciosamente, os dirigentes já trabalham na formatação do grupo colorado para a temporada que oficialmente começou ontem. E mesmo após chegar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, ao invés de aumentar, a ideia é diminuir os investimentos no futebol. A crise financeira é grave e impõe limitações. Pelo menos, desta vez, o técnico está avisado. Miguel Ángel Ramírez sabe que contará com um grupo menor, mais jovem e mais barato do que aquele que finalizou o Brasileirão com Abel Braga.

A primeira tarefa é encontrar destino para os jogadores que estavam emprestados e não interessam mais. Os laterais Zeca, que estava no Bahia, Dudu e Natanael, que jogaram o Brasileirão pelo Atlético-GO, estão de volta. Com o primeiro, o Inter negocia a rescisão do contrato. Os outros dois devem treinar em separado enquanto não encontram um novo destino. Marcos Guilherme, que desembarcou no início do ano passado e não conseguiu comprovar a sua utilidade, interessa ao Fortaleza.

As contratações serão raras e pontuais. A ideia é dar um tempo para o novo técnico observar os jogadores que já estão no clube, inclusive os que atuarão nas primeiras rodadas do Gauchão. Depois disso, serão buscados os reforços. Além disso, é provável que o grupo perca peças.

Outras mudanças ocorrem na comissão técnica. Ramírez desembarcou ontem e trouxe outros três profissionais para integrar o novo projeto do futebol colorado. Um deles é o preparador físico Martín Anselmi. Por isso, Cristiano Nunes, que trabalhava na comissão técnica permanente, pediu demissão. Os dirigentes tentam convencer Nunes a ficar, mas a chance é pequena.