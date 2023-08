Inter terá logística diferenciada para encarar o Bolívar

publicidade

Depois de mais um fracasso no Brasileirão, o Inter concentra todas as suas energias na Libertadores. Pela frente, nesta terça-feira, às 19h, o time de Eduardo Coudet terá o Bolívar na altitude de La Paz. Com o objetivo de minimizar os efeitos da altitude da Bolívia e aumentar as chances de um bom resultado no jogo de ida das quartas de final, o Colorado fará uma logística diferenciada.

O time viajará nesta segunda para Santa Cruz de La Sierra, que fica quase ao nível do mar e vai somente amanhã, horas antes de a bola rolar, para La Paz. A medida visa minimizar os efeitos da altitude. “A gente sabe que em casa também temos a nossa força. Mas acredito que podemos sim conseguir uma vitória lá para que o jogo da volta seja um pouco tranquilo. Acho que o lado mental é uma coisa que vai influenciar muito nessa partida contra o Bolívar”, afirmou Renê.

Coudet não tem muitos problemas de escalação para o jogo de terça. A tendência é de que o time que venceu o River Plate seja repetido na Bolívia. A altitude não traz boas lembranças ao time gaúcho, que acumula seis derrotas contra apenas duas vitórias e três empates em partidas com este cenário.