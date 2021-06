Inter terá reforços pontuais, mas evita estipular data para chegadas

publicidade

Com o anúncio da chegada de Diego Aguirre como técnico, o Inter terá pela frente duas competições no calendário: Brasileirão e Libertadores. A necessidade de reforços para esses campeonatos foi abordada pelo presidente do clube, Alessandro Barcellos, durante a entrevista coletiva neste sábado. Em sua fala, o dirigente prometeu contratações pontuais, mas não estipulou data para a vinda de novos atletas.

"Hoje temos uma limitação de mercado e uma limitação financeira também. Um dos nosso propósitos na presidência é também buscar o equilíbrio financeiro do clube, que hoje tem um passivo importante. Eu não quero falar em datas, mas quero dizer que teremos reforços pontuais para que o Diego possa trabalhar algumas questões. A única coisa que posso dizer neste momento é que estamos trabalhando", assegurou.

A defesa é um dos setores que mais preocupa neste momento. Não apenas pelos recentes resultados, mas pela inexperiência. Atualmente, o Inter conta com quatro zagueiros: Victor Cuesta, Lucas Ribeiro, Pedro Henrique e Zé Gabriel. Rodrigo Moledo é o quinto, mas está lesionado e só deve retornar aos gramados no final da atual temporada.

Veja Também