Inter treina em Curitiba antes do retorno a Porto Alegre

O Inter retomou os trabalhos na manhã desta quinta-feira em Curitiba. Os atletas que entraram no decorrer da partida contra o Athletico-PR e aqueles que não foram aproveitados na primeira da decisão da Copa do Brasil realizaram confrontos em campo reduzido no estádio Durival de Britto. A atividade é a primeira visando a partida de domingo contra o Atlético-MG, em Minas Gerais, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

À tarde, a delegação retorna para Porto Alegre e o elenco ganhará folga até sexta-feira. A reapresentação ocorre às 13h30min e, em seguida, a delegação que irá enfrentar o Galo inicia deslocamento para Minas Gerais. A tendência é de time reserva no domingo.

Após a derrota, por 1 a 0, para o Athletico, o técnico Odair Hellmann falou sobre os planos para o jogo pelo Brasileiro, mas fez mistério sobre a escalação. “Temos treino em Curitiba e volta para Porto Alegre à tarde. Vamos sentar, conversar para ver a situação dos jogadores e tomar a melhor decisão para o Campeonato Brasileiro”, afirmou.

O Colorado tentará a terceira vitória consecutiva no Brasileiro, fato que ainda não ocorreu. O jogo está marcado para domingo, às 11h, no estádio Independência, em Belo Horizonte.