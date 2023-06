Inter usará parada de jogos para aprimorar tática da equipe

publicidade

Depois da vitória contra o Vasco, por 2 a 1, o Inter vive um momento de retomada na temporada. Além do aspecto físico, que precisa ser recuperado, o clube planeja aprimorar a parte tática da equipe durante a parada de jogos que vai até 22 de junho, dia em que o Colorado voltará a entrar em campo para encarar o Coritiba no Couto Pereira.

"Nos últimos dias, temos trabalhado mais o físico, para que consigamos recuperar mais na parte física. Nesta pausa, vamos buscar trabalhar algumas questões táticas, trabalhar repetições, que são chatas, mas precisam ser feitas", explicou o técnico Mano Menezes.

O comportamento defensivo do Inter não é um motivo de preocupação apesar dos constantes gols sofridos. Nesse domingo, o Colorado sofreu um do Vasco. Mano até explicou o motivo de ter escalado Nico Hernández. "O Vitão vem de um longo tempo fora, Moledo não está 100% e o Mercado ficou em casa. Faz parte da vida do treinador resolver esses problemas. Tomar gol é do jogo e não me preocupa isso, se nós fizermos dois e tomarmos um, estará tudo certo", explicou.

Mano comentou ainda que a equipe ainda busca amadurecer dentro do campeonato, justamente para saber passar pelos momentos difíceis. "Acho que nossa equipe suportou bem. Ainda estamos buscando a maturidade para termos mais calma nos momentos de sofrimento do jogo", explicou.

