Inter utiliza o grupo de suplentes no primeiro jogo-treino da intertemporada

O Inter realizou na manhã desta sexta-feira o primeiro jogo-treino da intertemporada em Atibaia e o técnico Odair Hellmann optou por utilizar os suplentes para enfrentar o Pouso Alegre, de Minas Gerais, em um dos gramados que serve de concentração para a delegação no interior paulista. Com Rodrigo Moledo, os titulares realizaram um minicoletivo em campo reduzido. O time principal será utilizado no sábado, às 10h, contra o Atibaia. A partida de hoje terminou 2 a 0 para o Colorado.

O primeiro time contra o Pouso Alegre formou com: Danilo Fernandes; Bruno, Klaus, Emerson Santos e Erik; Lindoso, Neilton e Sarrafiore; Pottker, Patrick e Pedro Lucas. A opção pela escalação é para Odair Hellmann testar Neilton e Sarrafiore jogando no meio de campo pela faixa central do gramado.

Além de observar a postura e desempenho dos dois, o técnico também experimentou Patrick pela ponta esquerda. Segundo informações do repórter Bruno Ravazzolli, Odair acredita que o jogador pode render ainda mais do que na antiga função, no meio de campo.

O time teve diversas chances, mas perdeu muitos gols. Aos cinco minutos, Pottker recebeu um passe de um dos zagueiros do adversário na marca do pênalti, mas demorou para chutar e desperdiçou a oportunidade. Um minuto depois, Pedro Lucas acertou a trave ao cabecear após cruzamento. Aos 19, Lindoso chutou e acertou o travessão.

Nos últimos 15 minutos dos 45 do primeiro tempo, o rendimento do time caiu e parou de criar chances de gols. Erik chamou a atenção nas jogadas ofensivas e fez o cruzamento para a finalização de Pedro Lucas. Neilton também teve bom rendimento ofensivo, mas deixou a desejar na recomposição.

📸🇦🇹 imagens do primeiro tempo do jogo-treino: Inter 0x0 Pouso Alegre. #VamoInter pic.twitter.com/PPWRTdX0mK — Sport Club Internacional (@SCInternacional) 28 de junho de 2019

No segundo tempo, o treinador trocou todos os jogadores e escalou o Inter com: Keiller; Dudu, Pedro Henrique, Leonardo e Heitor; Zé Gabriel, Rithely e Zé Aldo; Parede, Wellington Silva e Trellez. O Pouso Alegre também mudou toda a equipe.

Aos sete minutos, Wellington Silva bateu escanteio e Rithely abriu o placar marcando um gol de cabeça. Logo após o gol, Zé Gabriel desarmou um adversário, finalizou e o goleiro defendeu. O segundo foi marcado por Trellez. Aos 13, Guilherme Parede cruzou e o centroavante ampliou, dando números finais ao jogo-treino.

Trellez é outro jogador em relação ao momento em que foi contratado. Não me refiro a técnica, mas sim a parte física. Centroavante está no mesmo nível físico dos demais jogadores e é nítida a evolução nos treinos. @FutebolGuaiba — Bruno Ravazzolli (@RavazzolliBruno) 28 de junho de 2019

Após o trabalho, o grupo ganha folga no período da tarde. No sábado, às 10h, os titulares enfrentam o Atibaia. Depois do jogo-treino, a delegação retorna para Porto Alegre e os jogadores ganham folga.