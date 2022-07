Inter vai contratar centroavante, confirma Alessandro Barcellos

publicidade

Após o evento que apresentou a nova campanha do Inter nesta terça-feira, o presidente Alessandro Barcellos conversou com a imprensa. Entre os assuntos, o mandatário confirmou que o Colorado vai contratar um centroavante, a prioridade do clube nesta janela de transferências, que abriu na segunda-feira, dia 18 de julho.

Hoje, depois da apresentação da nova campanha do Inter (ou reposicionamento da marca), o presidente Barcellos falou algumas coisas (nem todas novidades).



Vamos a elas:



1. Inter vai contratar um centroavante, mas não só isso. Clube busca reforços para outras posições também; — Fabricio Falkowski (@fabriciocpovo) July 19, 2022

Nomes como Darío Benedetto, do Boca Juniors, e Nahuel Bustos, do Manchester City, são especulados no Beira-Rio. O primeiro tem relação estremecida na Bombonera, após errar dois pênaltis contra o Corinthians na eliminação argentina da Libertadores. Já o segundo atuou emprestado ao Girona, da Espanha, nas duas últimas temporadas e foi importante no acesso do clube para a elite do futebol espanhol.

Além do "camisa 9", Barcellos revelou que o Inter busca reforços para outras posições, mas não entrou em detalhes. Jogadores com contrato de empréstimo, como Carlos de Pena e Wanderson, estão com conversas em andamento para permanecerem em definitivo em Porto Alegre.

Assediado por outros clubes, como o Corinthians, Carlos de Pena tem uma cláusula no contrato que prevê a renovação automática, segundo Barcellos. O meio-campista tem vínculo de empréstimo com o Colorado até o final do ano, que é também quando acaba o seu contrato com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

Já Wanderson tem negociações avançadas para ser comprado junto ao Krasnodar, da Rússia, pelo valor já estipulado no contrato. Alessandro Barcellos salientou que o fato das conversas serem com os familiares do camisa 11 facilita bastante — o empresário é o pai do atacante.

Veja Também