Inter vai procurar Porto para manter Saravia

O Inter sonha com a permanência de Renzo Saravia por mais uma temporada, mas espera dificuldades em uma negociação com o Porto, que é dono dos direitos federativos. O lateral de 27 anos afirmou na semana passada a uma emissora de rádio argentina que trocou Portugal pelo Beira-Rio para ter mais oportunidades de mostrar seu futebol. Seu objetivo é voltar à seleção argentina. No Inter, entretanto, ele teve apenas duas semanas de treinos e jogos antes de a pandemia paralisar o futebol.

Ele atuou somente duas partidas com a camisa colorada, o suficiente para conquistar a simpatia da torcida, ao menos. No Gre-Nal pela Libertadores, o último jogo que o Inter atuou com o time titular antes da parada, Rodinei ainda foi o titular de Eduardo Coudet. Porém, a tendência é que Saravia, aos poucos, assumisse a vaga.

Para mantê-lo por mais uma temporada, os dirigentes colorados devem procurar o Porto nos próximos dias para tentar prorrogar o empréstimo. Sem dinheiro para fazer investimentos, a ideia é negociar um novo empréstimo sem custos. “Estou muito ansioso para jogar. Tomara que a gente volte logo”, disse o lateral, nesta semana.