Inter valoriza crescimento de jogadores em sequência de vitórias no Brasileirão

O desempenho do Inter na reta final tem agradado o técnico Eduardo Coudet. Com o resultado sobre o Corinthians, o Colorado acumulou três vitórias consecutivas e pode chegar à quarta se vencer o Botafogo no meio desta semana, na 38ª rodada do Brasileirão. Satisfação do treinador, no entanto, não está somente com os triunfos, mas também na evolução de alguns atletas.

"Aránguiz é um jogador diferente. Devemos falar também do crescimento de vários jogadores. Igor Gomes e Maurício, por exemplo. Eu sinto que estamos com muito jogadores bons de se ver”, analisou.

Apesar da demora, Coudet parece ter superado a eliminação da Libertadores e agora está focado em encerrar bem o Campeonato Brasileiro. “O futebol é assim, não tem como recuperar o que não deu certo. A ideia é olhar para frente, com uma mentalidade ganhadora para fechar o Brasileirão da melhor maneira”, disse.

Para o duelo contra o Botafogo, agendado para quarta-feira, às 21h30min, no Beira-Rio, Coudet quer um Inter agressivo. “Importante essas três vitórias seguidas. Vamos tentar fazer da mesma maneira em casa. Esperamos muito público para jogar um bom futebol, propositivo como um time grande que é o Inter”, concluiu.

