Inter vence jogo-treino com Atibaia com gols de Nico, Sobis e Tréllez

Na última atividade antes de retornar a Porto Alegre, o Inter venceu o jogo-treino que disputou com o Atibaia no final da manhã deste sábado. Com gols de Nico López, Rafael Sobis e Tréllez, a equipe de Odair Hellmann fez 3 a 0 na movimentação. A partida foi marcada por testes realizados pelo treinador. Zeca, por exemplo, chegou a aparecer na lateral-esquerda em dado momento da disputa.

O Inter começou atuando com a seguinte formação: Marcelo Lomba; Zeca, Roberto, Cuesta e Uendel; Dourado, Edenilson, Nonato, D'Alessandro e Nico; Rafael Sobis. Durante os primeiros 45 minutos, algumas modificações foram feitas e o Colorado conseguiu abrir vantagem no placar com os gols de Sobis e Nico López.

Na sequência, no segundo tempo do jogo-treino, a equipe foi totalmente modificada e ingressou no gramado com esta nominata: Daniel; Bruno, Emerson, Klaus e Zeca; Lindoso, Pottker, Neilton, Sarrafiore e Patrick; Tréllez. O centroavante da equipe marcou mais um gol e fechou o placar da atividade.