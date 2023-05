Inter vence o Goiás em casa por 1 a 0 com golaço de De Pena

publicidade

Com um belo gol de De Pena, o Colorado venceu o Goiás em casa por 1 a 0 e garantiu três pontos no Campeonato Brasileiro. O Inter foi superior ao longo da partida, criando mais oportunidades. No segundo tempo, a entrada de Alan Patrick deixou o ataque colorado mais criativo e movimentado. Foi dele a cobrança de escanteio que resultou na finalização de De Pena, que deu a vitória ao Inter.

O Goiás jogou boa parte do segundo tempo com um a menos. Maguinho recebeu dois cartões amarelos em dois lances seguidos, deixando o gramado expulso aos dezesseis minutos da segunda etapa.

Com o resultado, o Inter chega a sete pontos, mantendo a invencibilidade na competição e ocupando o quarto lugar. Na próxima rodada, domingo, o Colorado enfrenta o São Paulo. Antes, o desafio é pela Libertadores, contra o Nacional na quarta-feira, às 19h no Beira-Rio.

Inter começou melhor

O primeiro tempo de partida foi disputado com as duas equipes buscando o ataque. O Inter jogou melhor e criou mais jogadas de ataque. Pedro Henrique, pela esquerda, e Maurício, pela direita, se movimentaram bastante e deram trabalho para a defesa do Goiás. Faltou uma referência no ataque colorado. Luiz Adriano não foi efetivo e não levou preocupação à defesa.

Bustos, que voltou de lesão, teve bom desempenho, apoiando pela direita. Foi dele o lance de maior perigo do Inter, em chute rasteiro cruzado aos nove minutos. Aos 23, Pedro Henrique arriscou de longe e obrigou o goleiro Tadeu a fazer uma boa defesa. Aos 30, Johnny enfiou para Maurício na pequena área, ele girou e bateu, mas foi atrapalhado pela defesa.

O ataque do Goiás buscou um jogo ofensivo nas costas de Bustos, atacando pelo lado esquerdo. O time visitante teve menos criatividade na criação das jogadas, mas conseguiu chegar e levar perigo ao gol de John. O goleiro colorado fez boa defesa aos 12 minutos, em chute forte de Vinicius. John ainda viu ao menos duas boas bolas do Goiás nos cabeceios de Matheus Peixoto aos 9 minutos e de Maguinho aos 21.

Uma bucha garante a vitória

Entrada de Alan Patrick mudou o jogo do Inter, que ficou mais criativo e ofereceu mais perigo para a defesa do Goiás. O camisa 10 foi o maestro colorado na segunda etapa, com participação em quase todos os lances de ataque do Inter.

Foi dos pés de Patrick que saiu a cobrança de escanteio que resultou no gol de De Pena. Aos sete minutos, Alan Patrick cobrou escanteio e Bruno Melo afastou de cabeça. Na sobra, De Pena pegou de primeira e mandou uma bomba de perna esquerda na gaveta, marcando um golaço e garantindo a vitória.

O Goiás ainda teve um jogador expulso aos dezesseis minutos. Alan Patrick puxou o contra ataque, arrancou driblando e foi derrubado por Maguinho, que levou amarelo. No lance seguinte, Maguinho foi driblado por Pedro Henrique e deixou o braço na cara do atacante colorado. Recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Aos 31, Alemão tocou para Maurício dentro da área, ele ajeitou e chutou cruzado, mas a bola foi desviada para escanteio. Aos 45, Lucca recuperou a bola no meio e tocou para Alan Patrick, ele abriu espaço para chutar de fora da área e soltou a bomba. A bola passou raspando a trave.

Brasileirão - 3ª rodada

Inter 1

John Victor; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Mercado e Renê; Carlos de Pena, Matheus Dias (Alan Patrick) e Johnny; Maurício (Jean Dias), Pedro Henrique (Lucca) e Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Goiás 0

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli (Guilherme Marques), Diego, Julián Palacios (Diego Gonçalves) e Vinícius; Matheus Peixoto (Apodi). Técnico: Emerson Ávila.

Gol: Carlos de Pena (7min/2ºT).

Cartões amarelos: Carlos de Pena, Alemão, Mercado, Alan Patrick (I); Maguinho (G).

Cartão vermelho: Maguinho (G).

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

Público: 25.010 pagantes (29.193 total)

Local: Beira Rio.