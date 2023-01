Inter vence São José em jogo-treino com gols de Wanderson e Maurício

publicidade

Na continuidade da preparação para o começo do Gauchão, o Inter venceu o São José em um jogo-treino realizado na manhã deste sábado, no Beira-Rio. O Colorado fez 2 a 0 com gols de Wanderson e Maurício.

Ao longo da atividade, o técnico Mano Menezes testou diversas formações. A primeira delas, considerada titular, tinha Alan Patrick, De Pena no meio-campo e Wanderson no ataque ao lado de Alemão.

Nos primeiros minutos, o Inter acumulou chances e logo em seguida abriu o placar com Wanderson. O atacante foi lançado por Alan Patrick dentro da área e de primeira chutou sem pulo, vencendo o goleiro Fábio.

Golaço! Alan + Wandeco = ⚽️🔥 pic.twitter.com/c9xe6FMpJg — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 14, 2023

Minutos mais tarde, Alan Patrick apareceu novamente. Ele foi lançado dentro da área no lado esquerdo e cruzou com categoria para Maurício, de cabeça, apenas empurrar para o fundo das redes: 2 a 0.

Gol! Alan + Mauricio = ⚽️🔥



Colorado faz o segundo no jogo-treino. pic.twitter.com/HSAZttpmoj — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 14, 2023

A estreia do Inter no Gauchão foi marcada para o próximo sábado, no dia 21, às 19h, no Beira-Rio, diante do Juventude.