Inter vence Vasco fora de casa e ganha três posições no Brasileirão

Com força máxima, o Inter fez valer sua qualidade diante do desesperado Vasco. Apesar de sustos no fim, o Colorado superou o cruzmaltino por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, em São Januário, pela 29ª rodada. A vitória quebra um jejum de quatro meses sem vencer fora de casa e leva o time de Eduardo Coudet para a 11ª posição com 38 pontos.

Agora, São nove de distância do Grêmio, a primeira equipe do G6. Na próxima rodada, o rival será o Coritiba, domingo, no estádio Beira-Rio, às 18h30min.

O Inter resistiu a uma pressão inicial e abriu o placar com assistência genial de Alan Patrick para Mauricio aos 19. Na volta do intervalo, o cenário se repetiu. Desta vez, Enner Valencia ampliou aos 13. De tanto cruzar na área, o Vasco descontou com Alex Teixeira, já na reta final do segundo tempo.

Tranquilidade

Por jogar em casa, o Vasco até quis pressionar o Inter nos minutos iniciais, na base do abafa das arquibancadas. No detalhe, os mandantes não abriram o placar aos 4 minutos. O goleiro Rochet espalmou chute de Gabriel Pec e, na sobra, Payet ia chegando para colocar nas redes. Mercado com carrinho salvador evitou o tento. Com calma e tranquilidade, o Colorado foi fazendo valer a sua qualidade dentro de campo.

Desesperados pelo resultado, os jogadores vascaínos iam ficando nervosos e errando lances simples. O time de Coudet se aproveitava disso e avançava em rápidos contragolpes. Assim, surgiu o gol. Alan Patrick recebeu bola na entrada da área e deu passe mágico para Maurício só deslocar o goleiro Léo Jardim dentro da pequena área aos 19 minutos. O gol arrefeceu o estádio e o Inter passou a tomar conta do confronto. Ex-Inter, o zagueiro Zé Gabriel evitou que Alan Patrick ampliasse logo na sequência, de dentro da área. O atacante Enner Valencia fez o segundo gol. Entretanto, estava impedido e o assistente assinalou.

Os cariocas estavam desnorteados e ouviam murmúrios da arquibancada por não conseguir levar perigo ao gol de Rochet. Dono da bola, o Colorado segurou um pouco o ritmo, trocou passes e esperou chances para aumentar a vantagem. Aos 43, a oportunidade surgiu. Enner Valencia recebeu na velocidade, passou pelo marcador na individualidade, mas parou nas luvas de Léo Jardim. Rochet só voltou a trabalhar aos 47. Payet cruzou fechado, o uruguaio espalmou e Lucas Piton tentou se consagrar em chute de fora da área que foi para fora.

Susto no fim

Após boa primeira etapa, o Inter de Coudet voltou sem alterações. O Vasco insistiu nas bolas pelo alto nos minutos iniciais. Aos 4, Praxedes finalizou desviado por cima da meta de Rochet. O Inter respondeu em contragolpe rápido. A bola chegou até Wanderson na ponta da área. O atacante fintou bem, mas o chute parou em cima da defesa.

O empate quase aconteceu não fosse a cabeça salvadora de Vitão. Vegetti cabeceou dentro da área, Rochet espalmou e a bola ia entrando não fosse o zagueiro colorado tirar em cima da linha. E no melhor momento vascaíno, gol do Inter. Bustos desarmou na entrada da área e pifou Valencia. O equatoriano chutou e Leo Jardim não segurou aos 14.

Coudet promoveu sua primeira alteração aos 17. Mauricio deixou o campo para a entrada de Igor Gomes. Bustos foi adiantado para o meio de campo. Com dois gols de vantagem, o Inter administrava o placar e perdia chances para ampliar com Valencia. Na primeira, o equatoriano furou debaixo das traves. Na segunda, ele parou em defesa importante de Léo Jardim.

Aos 31, Alan Patrick e Aránguiz, os maestros colorados saíram, e De Pena e Bruno Henrique ganharam suas vagas. O Inter recuou e deixou a bola com o Vasco, que insistia cruzando bolas das laterais. De tanto insistir, em cruzamentos, Alex Teixeira levou a melhor pelo alto e desviou para o fundo do gol para descontar. Os donos da casa se animaram, pressionaram, mas o Inter soube resistir e garantir a tão esperada vitória. Rochet apareceu aos 44 para abafar chute de Vegetti da pequena área. O Vasco teve dois expulsos nos acréscimos e o placar seguiu favorável aos colorados.

Brasileirão 2023 - 29ª rodada

Vasco 1

Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma), Léo Pelé, Gary Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel (Alex Teixeira), Praxedes (Jair), Paulinho, Dimitri Payet (Erick Marcus), Gabriel Pec, Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Inter 2

Rochet, Bustos (Nico Hernández), Vitão, Mercado, Renê, Johnny, Aránguiz (Bruno Henrique), Wanderson, Maurício (Igor Gomes), Alan Patrick (De Pena), Valencia (Pedro Henrique). Técnico: Eduardo Coudet.

Gols: Mauricio (19min/1°T) Enner Valencia (13min/2°T) Alex Teixeira (38min/2°T).

Cartões amarelos: Zé Gabriel (Vasco) Wanderson, Mercado e Rochet (Inter)

Cartão vermelho: Paulinho e Erick Marcus (Vasco)

Árbitro: Luiz F. de Oliveira (SP);

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC) e Evandro de Melo Lima (SP);

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).

Local: Estádio São Januário (RJ);

Horário: 19h.