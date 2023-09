Inter vira chave e foca todas suas atenções no Fluminense

publicidade

O foco do Inter é esquecer o Brasileirão e o desempenho insuficiente até aqui na competição nacional. Agora, tudo é o sonho do tricampeonato. O Colorado concentra todas suas forças no duelo diante do Fluminense, na quarta-feira, pela Libertadores.

Nesta sexta-feira, os jogadores se reapresentaram no CT Parque Gigante. Os jogadores que atuaram menos de 45 minutos contra o Athletico-PR foram ao campo para treinar com bola. O treinador Eduardo Coudet – junto da sua comissão – comandou exercícios técnicos e táticos. Já o restante do elenco realizou atividades físicas e regenerativas.

Os próximos quatro dias serão de treinamentos e estratégias para enfrentar os cariocas. Coudet deve ter todo elenco disponível para encarar o time de Fernando Diniz.

Veja Também