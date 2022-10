Inter visita Botafogo para manter vice-liderança do Brasileirão

publicidade

Consciente de onde pode chegar no Campeonato Brasileiro, o Inter enfrenta o Botafogo, neste domingo à tarde, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Se vencer e conquistar os três pontos, garante a permanência na segunda posição. Se voltar para Porto Alegre derrotado, corre o risco de perder o posto de vice-líder para o Corinthians, que vem logo atrás e joga com o Goiás, neste sábado, fora de casa. De qualquer forma, seja qual for o resultado, seguirá dentro da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores direto na fase de grupos.

Brasileirão Série A: acompanhe Botafogo x Inter em tempo real

Mano Menezes faz questão de manter algumas indefinições sobre a escalação que mandará a campo. Sem contar Gabriel, Pedro Henrique, Gabriel Mercado e Maurício, ele deve optar por uma formação um pouco mais comedida no meio-campo, com maior poder de marcação. A tendência é que monte uma equipe com Johnny, Liziero, De Pena e Alan Patrick no setor. Outra alternativa é trocar Liziero por Edenilson, dando uma saída pela direita ao time. O fato de o jogo ser fora do Beira-Rio, contra um adversário embalado, será levado em consideração por Mano.

Os substitutos de Mercado e Pedro Henrique estão confirmados e serão dois jogadores que eram titulares até há pouco tempo: Rodrigo Moledo e Wanderson. "Estou muito feliz por voltar. Nenhum jogador gosta de estar fora dos gramados, principalmente lesionado. Agora, espero ajudar o time a se manter bem ou até subir na classificação. Estou com muita vontade de voltar", disse o atacante, que já ingressou no time no segundo tempo da vitória sobre o Goiás, domingo passado, no Beira-Rio.

Wanderson lembrou da derrota diante do Botafogo dentro do Beira-Rio, depois de o time sair na frente, abrir a vantagem para 2 a 0 e, mesmo com um jogador a mais em campo permitir a virada dos cariocas, perdendo por 3 a 2. "O confronto aqui em casa foi difícil. A gente não saiu com a vitória, mas creio que a gente tenha trabalhado suficiente para sair de lá (Nilton Santos) com os três pontos. A gente já demonstrou que somos fortes dentro e fora de casa. Acho que vamos conseguir vencer", disse.

Veja Também

Brasileirão Série A - 32ª rodada

Botafogo

Gatito; Lucas Mezenga, Adryelson, Kanu e Marçal; Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Júnior Santos, Eduardo e Jeffinho; Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Inter

Keiller; Fabricio Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Liziero (Edenilson), Johnny, Carlos de Pena e Alan Patrick; Wanderson e Alexandre Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC-Fifa)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC-Fifa) e Luanderson Lima dos Santos (BA-CBF)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC-Fifa)

Data e hora: 16 de outubro, domingo, às 18h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)