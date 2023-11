Inter: Vitão retorna ao time titular contra Cruzeiro

publicidade

Além de Mauricio e Johnny, o Inter contará com o retorno do zagueiro Vitão para encarar o Cruzeiro em Minas Gerais. O zagueiro cumpriu suspensão depois de ser expulso na derrota para o Coritiba e deve formar a dupla de zaga com Mercado no Mineirão no domingo.

O técnico Eduardo Coudet trabalhou os jogadores na tarde desta sexta-feira no CT Parque Gigante. Nico Hernández é dúvida para o confronto. Ele sofreu com dores no empate com o América-MG até ser substituído por Dalbert. Se o colombiano não se recuperar até domingo, Dalbert deverá ser titular.

Nas demais posições, a tendência é de manutenção do time. Rochet, Bustos, Mercado, Vitão e Nico ou Dalbert. Johnny, Aránguiz, Mauricio e Alan Patrick, Wanderson e Enner Valencia.

O jogo com o Cruzeiro é importante para o Colorado. Na tabela, são dois pontos de distância entre a Raposa e o Inter. Os mineiros estão em 16°, com 37, e time gaúcho é 13°, com 39. Em caso de derrrota, o Z4 pode voltar a se aproximar.

