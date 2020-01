Inter viverá semana de novos testes

publicidade

Eduardo Coudet já testou duas formações diferentes nas duas primeiras rodadas do Gauchão. Tudo indica, porém, que outras mais ainda serão postas à prova. Afinal, nos próximos dias, o Inter enfrentará três partidas, todas fora de casa, quando o técnico provavelmente usará quase todos os jogadores à disposição. É uma forma de observar o grupo, mas também é o único jeito de preservar as principais peças para a estreia na Libertadores, na próxima terça-feira, contra o Universidad de Chile, em Santiago.

Antes, há duas partidas pelo Gauchão: amanhã, em Ijuí, contra o São Luiz, e sábado, em Erechim, contra o Ypiranga. Para minimizar os efeitos das viagens, o clube fretou aviões. “Vai ser uma maratona. Ainda bem que a diretoria está tomando as sua providências e está investindo. A gente agradece”, enfatizou o goleiro Marcelo Lomba, no domingo, após a vitória dos titulares sobre o Pelotas, no Beira-Rio.

Não há confirmação, mas essa deve ser a única aparição do time principal antes do jogo em Santiago. Afinal, a delegação colorada viaja hoje rumo a Ijuí, de onde retorna na madrugada de quinta, logo após o jogo. No dia seguinte, embarca para Erechim, voltando para Porto Alegre no domingo. No mesmo dia, o grupo ruma ao Chile. “A comissão técnica vai decidir. Não nos passaram nada, mas acho que eles têm um planejamento. Ele (Coudet) disse que não tem só um time formado e que quer todos os jogadores prontos”, disse Edenilson.



Apesar de perigoso, o acúmulo de compromissos permitirá − ou obrigará − o técnico a movimentar o grupo. “Nunca tenho uma equipe na cabeça. Nem sei quem vai jogar na quarta-feira. Vamos vendo.... É uma competição diária. Vamos analisando os treinos e vendo quem está melhor nos aspectos físico, técnico e mental. Aí, definimos quem vai para o jogo”, disse o técnico.

D’Alessandro foi ainda mais claro: “Temos um jogo decisivo na terça-feira. Então, temos que avaliar o que é mais importante. Não podemos correr o risco de começar o ano de forma péssima”. O argentino refere-se à possibilidade de o Inter ficar de fora das próximas fases da Libertadores, caso tropece diante da Universidad.