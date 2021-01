João Patrício Hermann quer Inter focado até o final e vê Gre-Nal sem favorito

publicidade

Líder do Brasileirão, o Inter "só" depende de si nas próximas sete rodadas restantes para ser tetracampeão nacional. O primeiro desafio desta reta final da competição é o seu maior rival, o Grêmio, no estádio Beira-Rio, às 16h. Na avaliação do vice-presidente de Futebol do Colorado, João Patricio Hermann, ainda que a equipe de Abel Braga venha de sete vitórias consecutivas, o Gre-Nal não tem favorito.

"Teremos sete finais até o fim e isso começa já neste domingo. De forma alguma o Inter é favorito para o Gre-Nal. Nosso adversário é cascudo, tem um treinador experiente, um elenco experiente, que sabe jogar clássico, sabe jogar jogo grande. Não tem favorito. É um jogo de boas equipes", disse em entrevista ao programa Repórter Esportivo, da Rádio Guaíba, nesta sexta-feira.

Segundo o dirigente, por se tratar de um clássico, a motivação é natural e o "jejum" colorado neste confronto incomoda, mas não deve influenciar a preparação. O Inter não vence o Grêmio há onze jogos. "Nossa preparação é para estar na última rodada na liderança do Brasileirão. Sabemos das estatísticas do clássico. Umas nos favorecem, outras não. A grande maioria delas nos favorecem, mas não é isso que importa neste momento".

Com a atuação espetacular, a goleada sobre o São Paulo e a liderança, o torcedor colorado passou a sonhar com a conquista do tetracampeonato. De acordo com Hermann, do lado da direção, a euforia passou logo após a partida "maravilhosa". "Vamos manter o foco (...) O torcedor pode sonhar sim, sempre disputamos os campeonatos para vencermos. O Inter sempre tem que sonhar, mas para isso temos que trabalhar e é o que fazemos", reiterou.

Mesmo sendo líder do torneio, o dirigente também reconhece que a parte de cima da tabela está embolada e avalia a importância do Colorado se classificar diretamente para Libertadores. "O planejamento de 2021 passa muito por isso. Se formos de maneira direta para a Libertadores, teremos mais datas. Estamos fechados com os atletas e queremos buscar uma posição o mais alto possível no Brasileirão".