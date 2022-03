Jogadores do Inter se manifestam, assumem responsabilidade e defendem Medina

publicidade

Depois da eliminação para o Globo-RN, na Copa do Brasil, o Inter convocou uma entrevista coletiva para o grupo de jogadores se manifestar e dar uma satisfação aos torcedores. O zagueiro Cuesta, o volante Gabriel e o meia Mauricio foram aos microfones na tarde desta sexta-feira para assumir a responsabilidade pelo fracasso e defender o técnico Alexander Medina.

A escolha pelos atletas, de acordo com a assessoria colorada, leva em consideração os diferentes perfis. Cuesta, dos mais experientes, Gabriel, dos novos contratados, e o meia Mauricio, dos jovens promissores.

"Estamos aqui para assumir a responsabilidade, sobretudo eu que estou há bastante tempo no Inter. O Gabriel mal chegou, e o Mauricio é um menino com futuro enorme. Estou aqui para assumir. A responsabilidade é totalmente nossa, não tem que culpar treinador, dirigente, nada. A responsabilidade é dos jogadores e agora nos toca trabalhar mais forte ainda. É claro que fui uma derrota muito dolorosa, mas já estamos de pé para trabalhar", disse Cuesta.

Por ter mais tempo de Beira-Rio, Cuesta é quem chamou a palavra nos principais momentos. Segundo ele, o trabalho do dia a dia é bom, mas os resultados não estão aparecendo. "O trabalho vem sendo bem feito na semana, no dia a dia, o treinador nos dá todas as ferramentas e não estamos sabendo executar em campo. Às vezes tu podes ter mais qualidade que o rival, mas ele iguala com vontade, determinação, personalidade e caráter. Ontem faltou tudo isso para nós", avaliou.

Apesar da manifestação dos atletas, a tendência é que Medina deixe o comando do Inter. A direção se reunirá na tarde desta sexta-feira para debater saídas da comissão técnica e do departamento de futebol. No domingo, o Colorado encara o Aimoré, no estádio Beira-Rio, pela décima rodada do Gauchão 2022.

