Johnny prevê dificuldades diante do Atlético-GO, mas acredita em continuidade do Inter

O volante Johnny prevê dificuldades, mas aposta na continuidade para manter arrancada rumo ao G-6 do Brasileirão. No fim de semana, a equipe enfrenta o Atlético-GO.

De acordo com o jogador, que deve ser titular no fim de semana, o elenco espera dificuldades. "Pretendemos não tomar gol, e tentar fazer os nossos três pontos para continuidade no Brasileirão", comentou.

De acordo com ele, a equipe trabalhou forte durante a semana para superar o adversário. "Todo mundo está preparado para a partida", afirmou.

O Inter enfrenta o Atlético-GO neste domingo, às 18h15min. A partida, válida pela 18ª rodada do Brasileirão, acontece no Antônio Accioly, em Goiânia.