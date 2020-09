Leandro Fernández veste camisa do Inter e comenta que gosta de jogar pelas pontas

publicidade

O Inter apresentou mais um reforço no início da noite desta sexta-feira. Anunciado após o empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, o atacante argentino Leandro Fernández treinou e vestiu pela primeira vez a camiseta colorada, e deve ficar à disposição do técnico Eduardo Coudet assim que regularizar sua situação.

Fernández conhece muito bem Coudet. Ex-jogador do Independiente, enfrentou o atual técnico do Inter no clássico de Avellaneda, quando comandava o Racing. E revelou conversas com o treinador antes de chegar ao Colorado. "É um grande treinador. Espero aprender com ele e acrescentar muito", frisou.

Sobre suas características, Fernández comentou que atua com mais mobilidade, caindo pelas pontas. E que prefere jogar com um centroavante mais fixo como companheiro. "Creio que vou encarar bem, espero me adaptar rápido aos companheiros e ao estilo de jogo do treinador", destacou.

Ele revelou, ainda, conversas com Victor Cuesta, com quem atuou no Independiente. Fernández destacou a importância do defensor para sua vinda para Porto Alegre. "Sempre é mais fácil quando há companheiros argentinos. Desde que cheguei, me trataram bem. A adaptação é mais amena", ressaltou.

Ainda sem Leandro Fernández, cujo nome ainda não saiu no BID da CBF, o Inter encara o Bahia no domingo, às 16h, no estádio Beira-Rio. O Inter lidera o Brasileirão, com 16 pontos.