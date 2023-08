Libertadores: confira as notas do Inter na vitória sobre o River Plate

publicidade

O Inter foi superior quase o tempo todo, viveu um drama no final, sentindo o gol do 2 a 1. Vieram as penalidades e o time teve cabeça fria para vencer a maratona por 9 a 8. Mercado foi o grande destaque da noite nesta terça-feira, na frente do seu gol e fulminando as redes adversárias.

Confira as notas dos jogadores do Inter:

GOL - Rochet: Chamou responsabilidade e confirmou. Nota 9.

LAT - René: Um pouco abaixo no primeiro tempo, mas cresceu com o time. Nota 6,5.

ZAG - Vitão: Inseguro na marcação, com um erro importante. Nota 5.

ZAG - Mercado: Grande nome colorado na partida, um monstro na frente dos dois gols. Nota 9,5.

LAT - Bustos: Nervoso no primeiro tempo, mas salvou o time no fim do jogo. Nota 7.

MEI - Johnny: Discreto e fraco no apoio, mas sem cometer erros. Nota 6,5.

MEI - Aránguiz: Afiado no começo da partida, mas caiu muito com o avanço dos minutos. Nota 6,5.

MEI - Alan Patrick: Mostrou muita qualidade e foi decisivo mesmo cansado. Nota 9.

MEI - Mauricio: Movimentação intensa confundiu a zaga do River e foi importante. Nota 8.

ATA - Valencia: Demorou a engrenar, mas incomodou muito a zaga argentina. Nota 7.

ATA - Wanderson: Perdeu muitas chances, mas foi combativo na saída de bola. Nota 6,5.

TEC - Eduardo Coudet: Não teve medo de buscar o avanço direto, com um time ofensivo o tempo todo. Nota 8.

RES - Pedro Henrique: Teve um passe importante e confirmou seu penal. Nota 6,5.

RES - Luiz Adriano: Ajudou a manter a bola na frente, mesmo sob pressão. Nota 6,5.

RES - De Pena: Teve pouco tempo de jogo, mas desperdiçou pênalti que podia mudar história. Nota 5.

RES - Igor Gomes: Falhou no último lance da partida e só foi salvo por intervenção imensa de Mercado. Nota 4.

RES - Bruno Henrique: Entrou na fogueira, mas converteu seu pênalti. Sem nota.