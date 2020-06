Lindoso informou direção sobre reclamações de vizinhos, diz Rodrigo Caetano

publicidade

O diretor-executivo do Inter, Rodrigo Caetano, se manifestou sobre o boletim de ocorrência, registrado há 20 dias, por um vizinho do volante Rodrigo Lindoso, que reclama de transtornos causados pelo jogador no prédio onde moram no prédio. Segundo o dirigente colorado, quando tomou ciência do registro do B.O., o atleta foi até a direção e relatou o conflito, mas negou as acusações feitas pelo morador.

Caetano, que orientou Lindoso a buscar um advogado, ressaltou que confia no jogador e lembrou que o volante não tem histórico de indisciplina em sua carreira e é extremamente profissional.

No B.O., o morador faz diversas reclamações da conduta de Lindoso no condomínio, com "festas quase diárias, álcool, móveis sendo arrastados, desrespeito ao horário de silêncio" e também aponta o descumprimento das regras de isolamento social, pois o atleta estaria promovendo aglomerações em seu apartamento.

Em seu boletim de ocorrência, o morador relata que Lindoso já teve multas aplicadas pelo condomínio pelo seu comportamento. O jogador buscou um advogado e trata com ele quais medidas tomar. Segundo o repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, o jogador não descarta mudar de endereço.