Liziero fala sobre aproveitamento na lateral e projeta estreia do Inter na Copa Sul-Americana

O Inter segue a preparação para estrear na Copa Sul-Americana 2022. Na próxima quarta-feira (6), às 21h30, o Colorado enfrenta o 9 de Octubre, no Equador. Para esse confronto, o técnico Alexander Medina deverá manter a improvisação do volante Liziero como lateral-esquerdo. O camisa 5 revelou que, na base do São Paulo, atuou algumas vezes como ala pelo lado esquerdo e frisou que "o mais importante é ajudar a equipe".

“Eu tenho isso comigo, desde a base venho jogando em várias posições, até de lateral, de ponta às vezes, mais na base. Isso ajuda muito porque às vezes você pode mudar um esquema de um jogo sem fazer uma substituição, só mudando as peças em campo. O mais importante, para mim, é ajudar a equipe da melhor forma. Se a minha função for ajudar a equipe, pra mim é o que está valendo”, disse Liziero em entrevista ao "Canal do Inter".

Liziero projetou a competição sul-americana para o Colorado. Segundo ele, o Inter precisa aliar a técnica quando estiver com a posse de bola e a agressividade na marcação quando estiver sem ela.

“A intensidade dos jogos de Sul-Americana são diferentes, até o juiz deixa correr mais que no Brasil. Então, a gente precisa usar nossa técnica quando estiver com a bola para furar a defesa e sem a bola ter essa agressividade que eles (sul-americanos) têm. Se a gente conseguir somar essas duas características, a gente faz uma equipe muito forte", analisou o volante.

A provável escalação colorada para enfrentar os equatorianos: Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Kaique Rocha e Liziero; Gabriel, Johnny, Edenilson, Taison e Maurício; Wesley Moraes.

