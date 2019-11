Lomba lamenta queda de aproveitamento do Inter no Beira-Rio

publicidade

Fator decisivo para a boa campanha de 2018 e em boa parte de 2019, mais precisamente até a derrota na final da Copa do Brasil para o Athletico-PR, o Inter viu o aproveitamento como mandante no Beira-Rio diminuir no segundo turno. O exemplo mais recente foi o novo empate dentro de casa, dessa vez contra o Fortaleza, pelo placar de 2 a 2.

No primeiro turno, o Inter permaneceu invicto no Beira-Rio. Foram 80% de aproveitamento nas partidas em casa, com 8 vitórias em 10 jogos. No segundo turno, no entanto, após a saída de Odair Hellmann e a perda do título da Copa do Brasil, os números despencaram: são apenas 47% de aproveitamento, com 1 derrota (para o Vasco) 4 empates e apenas 2 vitórias.

Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, o goleiro Marcelo Lomba lamentou o que chamou de "oscilação de rendimento" dentro do Beira-Rio. "Também temos nos perguntado o porquê disso. Tivemos essa queda, é difícil manter um aproveitamento alto, mas queremos retomar. Temos buscado isso", assegurou.

Entre os fatores identificados por Lomba, um deles é a mudança recente no comando. Ele citou, ainda, resultados negativos que tiraram a convicção no modelo de jogo. "Temos buscado encontrar esse equilíbrio. Em fase de adaptação. Mas temos melhorado, temos muita coisa positiva a tirar" destacou.

Para reencontrar os resultados positivos, Lomba citou a necessidade de buscar um "equilíbrio" na equipe. Isso porque, no empate em 0 a 0 contra o Corinthians, a defesa trabalhou bem, mas o ataque não produziu. Diante do Fortaleza, ocorreu o contrário. "Temos que tentar fazer jogos seguros, para que as opções de frente possam ter tranquilidade e vencer o jogo", comentou.

O Inter volta a campo contra o Goiás, na quarta-feira, às 19h30min, no Beira-Rio, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. Com 51 pontos, ocupa a 7ª posição e segue na busca pela vaga direta à Libertadores 2020. O adversário no momento é o São Paulo, 6º colocado, com 54 pontos, e hoje seria o último time com vaga na fase de grupos do ano que vem.