Lomba pede Inter "intenso nos 90 minutos" contra o Cruzeiro

O goleiro Marcelo Lomba afirmou querer um Inter "intenso" ao longo de todo o confronto contra o Cruzeiro, pela ida da semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão, na noite desta quarta-feira. O goleiro falou em entrevista coletiva antes do treino, fechado para a imprensa, já em Minas Gerais, nesta terça-feira.

O jogador minimizou a má fase vivida pelo Cruzeiro, que está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e afirmou que a preocupação toda é apenas com o grupo do Inter. "Vamos focar em colocar a melhor equipe. É um jogo grande, de semifinal. Temos que fazer 90 minutos de intensidade", destacou.

Segundo o goleiro, o objetivo da equipe será manter a característica, independente do adversário e do momento enfrentado por ele. "O mais importante é saber ouvir a estratégia que o Odair vai propor e colocar isso em prática dentro de campo", projetou Lomba.

Na avaliação de Lomba, o mais importante será manter o equilíbrio. De acordo com o goleiro, isso ocorreu nos jogos contra o Nacional-URU, pela Libertadores, mas o Inter teve mais dificuldades de fazer isso diante do Palmeiras, especialmente no primeiro jogo, fora de casa. "Temos que ter muita atenção na marcação. Não tem o gol fora, mas queremos sair daqui sem sofrer. Depois a gente conta com a torcida no Beira Rio", declarou.

Inter realiza treino fechado em Minas

O Inter realizou a última atividade antes do jogo contra o Cruzeiro nesta terça-feira. O treino na Cidade do Galo foi fechado para a imprensa e serviu para o técnico Odair Hellmann encaminhar o time que irá a campo diante do Cruzeiro.

O trabalho teve mais uma vez a ausência de Rodrigo Lindoso. O jogador segue se recuperando de entorse no tornozelo esquerdo e será reavaliado até momentos antes da partida. D'Alessandro, suspenso, também está fora.

Assim, a tendência é que Odair escale o time com Marcelo Lomba; Bruno, Moledo, Cuesta e Uendel; Rithely (Lindoso), Nonato, Edenílson, Nico López e Patrick; Paolo Guerrero.