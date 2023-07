Lucas Piccinato é o novo treinador do time feminino do Inter

publicidade

O Inter anunciou Lucas Piccinato como novo técnico do time feminino de futebol. Ele substitui Maurício Salgado, que deixa a equipe após quatro anos no comando das gurias coloradas. “Estou muito feliz de estar aqui. A expectativa é que a gente consiga unir toda a juventude que esse time tem, obviamente que as experiências que esse time também tem e formar um grupo vencedor para que a gente possa competir nesse segundo semestre, tanto na Libertadores, quanto no campeonato Gaúcho”, afirmou o novo treinador.

Paulista de 33 anos, Piccinato iniciou a carreira no Centro Olímpico (SP), em 2011, permanecendo até 2017. Em 2018, assumiu o tricolor paulista, atuando até 2022. Pelo clube, o profissional conquistou o Brasileirão Feminino A2, em 2019, e a Ladies Cup, em 2021.

“É uma responsabilidade muito grande estar à frente de um clube tão gigantesco com o Internacional, mas também é um sentimento muito gratificante de estar aqui, podendo trabalhar com essas Gurias”, destaca.

O grupo feminino entrou em recesso neste domingo, após um jogo-treino, e retorna às atividades no dia 31 de julho.

