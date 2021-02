Lucas Ribeiro vê companheiros "preparados" para assumir lugar de Cuesta no Inter

publicidade

O Inter enfrenta o Flamengo, no domingo, podendo fazer história: voltar a ser campeão brasileiro depois de mais de 40 anos. Para que isso seja possível, na avaliação do zagueiro Lucas Ribeiro, será preciso "brigar até o último minuto" no confronto direto que é uma final antecipada.

Segundo ele, trata-se de uma partida "muito importante", que pode decidir o título a favor do Inter. "Vamos treinar, focar no nosso objetivo e ir para o Rio com o pensamento de brigar até o último minuto", assegurou.

A certeza é que Abel Braga não irá poder contar com Cuesta, suspenso pelo terceiro amarelo na vitória diante do Vasco. O zagueiro elogiou o companheiro de posição, a quem chamou de referência por conta da experiência, mas avisou que qualquer uma das opções ajudará o Inter: "todos estão preparados para entrar quando receberem a oportunidade".

A composição da zaga ao lado de Lucas Ribeiro é a principal dúvida de Abel Braga. Zé Gabriel, Pedro Henrique e até Matheus Jussa disputam a posição. Com chance de ser improvisado no setor, Lindoso corre por fora.

O Inter enfrenta o Flamengo em confronto direto pelo título brasileiro, na final antecipada, no domingo, às 16h. A partida, válida pela 37ª rodada, acontece no Maracanã. Caso vença, o Colorado será campeão brasileiro depois de 41 anos.