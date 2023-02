Lucca destaca emoção de gol e brinca sobre cartão amarelo por comemoração: "Nem sabia"

publicidade

Se a noite foi de um Inter pouco inspirado na vitória diante do São José, a torcida colorada pode se emocionar com o primeiro gol profissional do jovem Lucca, de 19 anos. O garoto que entrou no segundo tempo destacou o feito em pleno estádio Beira-Rio.

"É muito grande. Meu primeiro gol pelo Inter. Agradecer a torcida, a minha família. O nosso grupo é muito bom", resumiu.

#INTxSJO | 2-0 | 2T | 41' - Do garçom para a cria! 👌



Mais uma vez, @carlosdepena mostra a qualidade na canhota. Na primeira trave, Lucca antecipa a marcação e desvia no contrapé do goleiro. GOLAÇO! 💥🤌



🇦🇹 #JuntosSomosInter



— Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 17, 2023

E foi com a torcida que o atacante viveu um momento inusitado. Na euforia do gol, Lucca foi abraçar os colorados nas arquibancadas e foi punido com o cartão amarelo. "Nem sabia que dava amarelo ir na torcida", brincou na saída de campo.

O Inter é vice-líder do Gauchão, com 16 pontos, e está com a classificação encaminhada. Na próxima rodada, antes do Gre-Nal, o Inter visita o Aimoré, no dia 25, às 16h30min.

