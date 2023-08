Lucho González elogia entrega do Inter em empate contra o Flamengo

publicidade

O auxiliar técnico do Inter, Lucho González, concedeu entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 contra o Flamengo no Maracanã. Para ele, o destaque positivo da partida foi a dedicação dos atletas colorados ao enfrentar um time qualificado e um estádio lotado.

"Pensamos a nossa estratégia e pensamos em como trabalhar um jogo importante para nós. A entrega dos jogadores foi sensacional. Sabíamos que iríamos enfrentar um elenco forte, mas o time se mostrou concentrado em cada bola. É o que a gente cobra diariamente, que se trabalhe com essa intensidade", disse Lucho.

O auxiliar destacou que o Inter mostrou hoje que está qualificado para enfrentar qualquer cenário, seja no Brasileirão ou na Libertadores. "Acho que se a gente analisar os jogos, sobretudo do Brasileirão, as atuações não estavam tão boas, mas hoje o nosso elenco mostrou que está capacitado para disputar de igual para igual com qualquer time", comentou.

